Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig Cemil Usta sezonunun 27'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek olan takımımıza, koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda koronavirüs (Covid-19 PCR) testi pozitif çıkan vakaya rastlanılmamıştır."

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