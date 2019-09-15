15 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti.
Mücadelenin ilk tehlikesi 12. dakikada Yeni Malatyaspor'dan geldi: Bifouma sol kanattan son çizgiye indi, yerden geriye doğru çevirdi ama Donald'ın vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.
Dakikalar 26'yı gösterdiğinde konuk ekip 1-0 öne geçti: Bifouma'nın sol kanattan içeri çevirdiği topun ardından Ankaragücü savunması anlaşmazlık yaşadı. Oluşan karambolde topu bomboş bir şekilde önünde bulan Adis Jahovic'in vuruşu ise ağlarla buluştu.
FARK İKİYE ÇIKTI!
Yeni Malatyaspor, 33. dakikada farkı 2'ye çıkardı: Guilherme'nin ara pasıyla savunma arkasına sızan Bifouma, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yaptığı plase vuruş ise ağlarla buluştu.
Mücadelede 35. dakika oynanırken konuk ekip 3. gole çok yaklaştı: Chebake'nin sağ kanattan getirdiği topta ceza sahasında bomboş kalan Jahovic'in vuruşu üstten auta gitti.
FARNOLLE İZİN VERMEDİ!
Ankaragücü 36. dakikada Farnolle'ü geçemedi: Kitsiou'nun sağ kanattan yaptığı ortasına uzak direkte voleyle vuran İlhan'ın şutu kaleci Farnolle'da kaldı.
GUILHERME'DEN HARİKA GOL!
Dakikalar 43'ü gösterdiğinde ilk 2 golün asistini yapan Guilherme bu kez kendisi attı: Ceza yayı üzerinde topla buluşan Guilherme, uzak köşeye doğru harika vurdu ve top bir kez daha ağlarla buluştu.
İlk yarı Yeni Malatyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Yeni Malatyaspor fırtınası devam etti. 64. dakikada bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Guilherme'nin aşırtma vuruşunu Kitsiou çizgiden çevirdi.
Orgill'in 74. dakikadaki pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan İlhan Parlak'ın uzak direğe doğru yaptığı vuruş az farkla auta gitti.
ANKARAGÜCÜ 10 KİŞİ KALDI!
Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Ankaragücü 10 kişi kaldı. Stelios Kitsiou, Adis Jahovic'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.
SAVUNMA İZİN VERMEDİ
Karşılaşmada 78. dakika oynanırken Guilherme'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Adis Jahovic, kaleye vurmak yerine Bifouma'ya topuk pası vermeyi denedi; ama araya Ankaragücü savunması girip tehlikeyi önledi.
82. dakikada Chebake'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Korcan'dan döndü, topu önünde bulan Mitchell Donald ise boş kaleye gönderdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ce karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 6'ya yükseltti. Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.
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