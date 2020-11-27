Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oluyor.
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR: 0-0
İlk yarı oynanıyor...
STAT: Eryaman
SAAT: 19:30
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
YAYIN: BeIN Sports 1
ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan, Alper, Voca, Orkan, Saba, Borven
YEDEKLER: Korcan, Erdi, Luka, Bolingi, Şahverdi, Cebrail, Paintsil, Lukasik, Emre, Atila
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
MAÇTAN NOTLAR
Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 57 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini Ankara'da verecek. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galip ayrılması halinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış da olacak.
Karadeniz ekibinde, Yusuf Sarı'nın sakatlığı bulunuyor.
ANKARAGÜCÜ CEPHESİ
Süper Lig'de 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki MKE Ankaragücü, 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.
Geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-1 yenilen ve teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçında başında kulübün yardımcı antrenörleri olacak. Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil son antrenmana katılmadı.
10 YILI AŞKIN SÜREDİR KAZANAMIYOR
MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.
İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK YOK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
Avcı, geçen hafta ilk kez bordo-mavili takımın başında çıktığı ve takımının 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'ini değiştirmeyerek, MKE Ankaragücü karşısına çıktı.
Kalede Uğurcan Çakır'ın oynadığı Trabzonspor'un savunma dörtlüsünü Joao Perreira, Edgar Ie, Vitor Hugo ve Marlon Rodrigues'ten oluşturdu. Orta sahanın ortasında Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak'ı oynatan Avcı, kanatlarda Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'ye görev verdi. Santrfor arkasında Abdulkadir Ömür'ün görev aldığı bordo-mavililerin ileri ucunda ise Benik Afobe forma giydi.
ANKARAGÜCÜ'NÜN BAŞINDA MUSTAFA BALCI YER ALDI
MKE Ankaragücü'nün başında sahaya teknik sorumlu olarak Mustafa Balcı çıktı Teknik direktörü Fuat Çapa'yla geçen hafta Göztepe karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yollarını ayıran başkent ekibini Trabzonspor maçına Balcı hazırladı.
MAÇ ÖNCESİ TESİSTE KURBAN KESİLDİ
MKE Ankaragücü, karşılaşmada önce tesislerinde kurban kesti. Beştepe Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kurban kesilerek dualar edildi.
Öte yandan 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.
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