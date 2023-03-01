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Ankaragücü taraftarı Beşiktaş maçında olmayacak

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Ankaragücü arasında 5 Mart Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya, güvenlik gerekçesiyle rakip takım taraftarlarının alınmayacağı açıklandı.

Giriş: 01.03.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü taraftarı Beşiktaş maçında olmayacak
DHA

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 5 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - MKE Ankaragücü karşılaşmasında, güvenlik gerekçesiyle rakip takım taraftarlarının mücadeleye alınmayacağı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MKE Ankaragücü Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararı;

Ankaragücü karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız bilet satın alabilirler.

10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

Ankaragücü karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.

26 Şubat 2023 tarihinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 ve KUZEY ÜST TRİBÜN 408 ve 409 numaralı bloklar PFDK'ya sevk edilmiştir. Sevk nedeniyle söz konusu bloklarda bilet satışı PFDK karar verene kadar durdurulacaktır. PFDK, ilgili bloklar için ceza vermediği takdirde bilet satışına başlanacaktır."

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