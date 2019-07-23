23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de geçen sezonu 40 puanla 13. sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, yeni sezona iddialı başlayarak ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor.
Başkent ekibi, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yüksek rakımda güç depoluyor.
Takımın sportif direktörü Adnan Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi.
"İYİ BİR OYUNCU KADROSU YAKALADIK"
Geçen sezon büyük katkılar sağlayan diğer futbolcuları da tekrar takıma kazandırma çabasında olduklarını ifade eden Erkan, şunları kaydetti:
"Takımda iyi bir oyuncu kadrosu yakaladık. Bunda yönetim ve diğer birimlerin önemli katkısı var. Sonuçta Ankaragücü büyük bir camia ve bu badireyi atlattı. Şimdi her sene üzerine koyarak daha sıkıntısız gitme sürecini planlıyoruz. Ekonomi burada çok önemli. Ankaragücü olarak o başarılı kadroyu korumak için çaba sarf ediyoruz. Kongre sürecinden sonra eksik bölgelere oyuncular alınacak."
Erkan, takım için beğenilen ve hemen anlaşılması gereken futbolcular olduğunu belirterek, belli bir kadro zenginliğine ulaşmak istediklerini dile getirdi.
Takımdan ayrılan futbolculara da değinen Erkan, "Geçen seneki o başarılı kadrodan Tyler Boyd ve Sacko ayrıldı. Bunun dışında Pinto ile görüşmelerimiz devam ediyor. O, bu süreçte takımımıza katılırsa büyük ölçüde kadroyu korumuş olacağız. Transferi açtıktan sonra o bölgelere daha iyi arkadaşları alıp kadro derinliği ile lige başlamak istiyoruz." diye konuştu.
"TYLER BOYD'UN KALİTESİ İNKAR EDİLEMEZ"
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Tyler Boyd'un çok kaliteli bir futbolcu olduğunu aktaran Erkan, şunları söyledi:
"Tyler Boyd'un kalitesi inkar edilemez ama belki de hayatında en önemli çıkışı Ankaragücü'nde yaşadı. Bu 3-4 aylık süreç, onun kendisini Türk futbolunda ispat etmesi anlamında katkı sağladı. Neticede Beşiktaş'taki yeni oluşumda, kadro planlamasında onu o bölgeye uygun gördüler. Bu, bizim için sevindirici bir durum. Gönlümüz, taraftarla bütünleşen, katkı sağlayan her arkadaşımızın burada kalıcı olması. En azından buraya vefa borcunu uzun yıllar ödemesi taraftarıyız ama profesyonel hayatta bunlar daha geride kalıyor. Arkadaşımız orayı tercih etti, saygı duymak lazım, başarılar dileriz."
"ANKARAGÜCÜ LİGDE HER ZAMAN BELİRLEYİCİ TAKIM OLMALI"
Adnan Erkan, Ankaragücü'nün Türkiye'nin en köklü kulüplerinden olduğunu ve kendilerinin de bu yapı içerisinde gururla yer aldıklarını vurguladı.
Başkent ekibinin çok zorlu bir süreç atlattığını kaydeden Erkan, "Ankaragücü 2. Lig'e kadar düştü. Birçok takım bu zamanlarda yok oldu ama Ankaragücü tekrar küllerinden doğdu. Bu süreçte kulüp başkanı Mehmet Yiğiner'in katkısı olduğuna yürekten inanıyorum. Oradan hızla yukarılara çıktık. Ankaragücü ligde her zaman belirleyici takım olmalı. Hatta şampiyonluğa oynayan yukarıların takımı olmalı. Önümüzdeki dönem doğru planlama ile bütün dinamikleri harekete geçirerek yukarıların takımı olabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Mali problemlerin her kulüp için sorun olduğuna işaret eden Erkan, son zamanlarda bu konuda kulüpleri rahatlatacak düzenlemelerin yapıldığını belirtti.
Mali düzenlemelerden en sağlıklı şekilde yararlanma düşüncesinde olduklarını aktaran Erkan, "Oluşabilecek bütün avantajları kulübümüzün ve camianın lehine kullanarak artık hakikaten bir daha sıkıntı yaşamayan, bu badireleri atlatmış ve kendini buralardan soyutlamış, daima yukarıları hedefleyen bir takım olmanın çabası içinde olacağız." diye konuştu.
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