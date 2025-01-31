Ankaragücü Owusu Kwabena'yı kiraladı!
Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, eski futbolcusu Owusu Kwabena'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Giriş: 31.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:59
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Owusu Kwabena'nın, sezon sonuna kadar geçici transferi için Ferencvaros Kulübü ile anlaşmaya varmıştır." denildi.
Owusu, MKE Ankaragücü yine 1. Lig'deyken 2021-2022 sezonunda başkent ekibinin formasını giymiş ve attığı 7 golle şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.
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