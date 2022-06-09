Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidecek

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurulun 25 Haziran Cumartesi ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

Çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurulun 2 Temmuz Cumartesi aynı yerde yapılmasına karar verildiği kaydedildi.