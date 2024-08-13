Ankaragücü'nün ulaşamadığı Renaldo Cephas'tan ilginç paylaşım!

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde Renaldo Cephas şaşkınlığı yaşanıyor.

Başkent ekibinin Şanlıurfaspor maçında kadroya alınmasına rağmen maça gelmeyen Kolombiyalı futbolcu kayıplara karışırken, teknik direktör Cihat Arslan, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

CEPHAS'TAN "POZİTİF OL" PAYLAŞIMI Sessizliğini bozan Cephas, Instagram hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kolombiyalı hücum oyuncusu, spor salonundan paylaştığı fotoğrafa "Pozitif ol" notunu ekledi.