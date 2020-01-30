30 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, yerli ve yabancı futbolcuların Ankaragücü'nden alacak işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Vergi, SGK ya da KDV, bunların hepsi bitti. Sadece Anton Putsila ile ilgili biz pazartesi günü parasının tamamını yatırdık. Futbolcunun kendisiyle yazışmaları yaptık. Futbolcudan alacağının kalmadığı ve transfere engel olmayacağına dair yazıyı aldık. FIFA'daki hakimin dosyayı imzalamasını bekliyoruz." diye konuştu.
FIFA'dan gelecek yazıyla transfer yasağındaki tüm engellerin kalkmış olacağını vurgulayan Mert, "SGK ve vergi dairesinden bugün yazıları aldık. Parasal işlemlerin tamamı bitti." ifadesini kullandı.
Transfere ilişkin 10 gündür birebir çalışmalar yapıldığını dile getiren Mert, "Belirlediğimiz noktalar ve futbolcular ile ilgili 1-1,5 ay önce çalışmalar yapıldı. Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich'i aldık. Şu an antrenmanda. Geçen sene Norveç'in en iyi kalecisi seçilmiş. Sol sağ açık oynayan Gürcü forvet Saba Lobzhanidze, o da şu anda antrenmanda. Konrad Michalak, Polonyalı, Rusya liginde oynadı. Sağlık kontrolleri bitti. Yani, Ricardo Friedrich, Saba Lobzhanidze ve Konrad Michalak şu anda Ankara'da." diye konuştu.
Fatih Mert, bu gece 4 futbolcunun daha başkente geleceğini söyledi.
"Bunlardan ikisi santrafor, diğer ikisi de orta saha oyuncusu." diyen Mert, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yarın biz işimizi tamamen, mesai ve transferin son saati gelmeden bitirmiş olacağız. Görünen şimdilik 7 oyuncu ama bu 8 de olabilir. Genç ve yerli futbolcular da olacak. Onlarla beraber 11-12'ye çıkabilir. Bazı futbolcularla da yolumuza devam etmeyeceğiz. Yerlilerden 3-4, yabancılardan da 3-4 futbolcu ile yollarımızı ayıracağız. Kiralık göndereceklerimiz, yine anlaşacaklarımız da var. İsimler belli."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!