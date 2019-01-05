Ankaragücü'nün hedefi ligde kalıcı olmak

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 20 puanla 12. sırada tamamlayan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Bayram Bektaş, ikinci yarı hazırlıklarına başladıkları Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk yarının son maçından üç gün önce takımın başında göreve başladığını belirten Bektaş, kamptaki tek düşüncesinin, takımdaki sakat oyuncuların iyileşmesi ve birlikte çalışma ortamı yakalamak olduğunu ifade etti.

Bektaş, takımın transfer yasağının bulunduğunu hatırlatarak, "Transfer ihtiyacımız olan bölgeler var. Bir an önce transferimizin açılmasını ümit ediyoruz. İhtiyaç olan mevkilere takviyeleri yapıp Galatasaray ile deplasmanda oynayacağımız ikinci yarının ilk maçına kadar takımımızı istediğimiz seviyeye, potansiyele taşımamız lazım ki Galatasaray maçından puan ya da puanlar çıkaralım." diye konuştu.



MKE Ankaragücü'nün büyük camia olduğunu ifade eden teknik direktör Bektaş, takımın taraftarıyla da Süper Lig'e renk kattığını belirtti.

Bektaş, "Ankaragücü ligde kalıcı olmalıdır." ifadesini kullanarak, "Önümüzdeki yıllarda sportif yapılanma ve yapım aşamasındaki stadımızın da bitimiyle ilerleyip Ankaragücü camiasının da takımın önünü açmasıyla daha iyi hedeflere doğru yürümek istiyoruz." dedi.

Statlarının şubat ayında tamamlanmasını beklediklerini aktaran Bektaş, kendi sahalarında, taraftarları önünde oynamanın takım için avantaj olacağını söyledi.

Bu sezon çok farklı bir lig yaşandığını anlatan teknik direktör Bayram Bektaş, sıralamada altta bulunan takımların çoğunun, üst sıralardaki takımlardan puan almasıyla aradaki puan farklarının fazla olmadığını ifade etti.

Bektaş, puan farkındaki azalmada ligdeki kalite faktörünün de etkili olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

"Takımların, mali kriter ve sıkıntılardan dolayı istedikleri mevkiye istedikleri oyuncuları alamamaları, kaliteyi düşürüyor. Bu sene anonim şirket olan dört takımımız dışında hepsi mali sıkıntı yaşıyor. Sportif başarıdan ziyade biraz da kulüp yönetimine dikkat etmemiz gerekiyor. Bütçe, gelir-gider dengesine biraz daha dikkat edilmeli. Çoğu Anadolu takımının futbolcuya 1-2 milyon avro verme lüksü yok."

Bektaş, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini, adaletli düdük çalınması durumunda desteklediğini ifade ederek, futbolcunun ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü pozisyonlarda da VAR'ın devreye girmesi gerektiğini savundu.

Türkiye'de kulüplerin altyapısının zayıf olmasından dolayı alttan çıkan oyuncu sayısının her geçen yıl düştüğünü ifade eden Bektaş, 10-15 yıl öncesine kadar daha fazla genç oyuncunun A takımlarda şans bulduğunu anlattı.

Altyapılardaki futbolcuların iyi hazırlanması gerektiğini vurgulayan Bayram Bektaş, transferler için kulüplerde kurumsallaşmış oyuncu izleme ekiplerinin bulunmasının önemli olduğunu kaydetti.