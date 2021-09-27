Ankaragücü'nün golden yana Derdiyok!

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün tecrübeli forveti Eren Derdiyok, oynadığı son 4 maçta 6 gol atarak takımın üst sıralarda yer almasına katkı sağladı.
Sezona Süper Lig parolasıyla başlayan MKE Ankaragücü, takıma gençlerin yanı sıra tecrübeli oyuncuları da transfer etti.
Sezon başında takımın hücum hattına katkı vermesi için transfer edilen 33 yaşındaki Eren, başkent ekibiyle bu sezon oynanan 7 maçta da ilk 11'de yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin kazandığı Gençlerbirliği (1), İstanbulspor (1) ve Bursaspor (3) ile berabere kaldığı Menemenspor (1) maçlarında toplam 6 gol atan Eren, takımının son 4 maçta 10 puan toplamasına doğrudan katkı sağladı.
Başkent ekibinin ligde attığı 13 golün 6'sınde Eren'in imzası bulunuyor.
EREN: DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM
Eren Derdiyok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara ve MKE Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Takımının sezon başındaki ilk kampına yetişemediğini belirten Eren, "İlk başlarda kondisyon olarak bir eksikliğim vardı, biraz vakit gerekiyordu. Daha iyi olmak için çok çalışıyorum ve daha iyi olacağıma da inanıyorum. Takım ve sistem oturuyor. Birbirimize alışıyoruz. Bunu da sahada gösterdiğimizi düşünüyorum. Hedefe oynamak istiyoruz ve takımla beraber de hedefimize odaklandık." diye konuştu.
Tecrübeli golcü kendisi için bir gol hedefi koymadığını vurgulayarak, "MKE Ankaragücü'nün yukarılara oynaması en büyük isteğimiz. Bu takımla beraber Süper Lige çıkmak istiyorum. Süper Lige çıkma hedefimize gollerle katkı verirsem ne mutlu bana. İnşallah yolun sonunda Süper Lige çıkarız." dedi.
GÖKALP ÜSTÜN: BİZ EREN'E GÜVENİYORUZ
MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Gökalp Üstün, Eren Derdiyok'u taraftarın gönderilmesine tepki gösterdiği Borven'e alternatif olarak getirdiklerini hatırlattı.
Eren'den, Borven'e nazaran daha çok verim alacaklarını düşündüklerini dile getiren Üstün, ilk geldiğinde Eren'i çeşitli sebeplerden dolayı eleştirdiklerini anımsattı.
Üstün, oyuncunun yaptıklarıyla bu eleştirilere yanıt verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"İnşallah böyle devam eder. Biz Eren'e güveniyoruz. Gollerle takıma katkı vermeye devam edecek. Takımda da pozitif bir hava var. Arkadaşlık üst seviyede. Şu an yeniden ligde ikinci sıraya geldik. Bu rekabet sezon sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. İnşallah yolun sonunda her şey çok daha iyi olacak."
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