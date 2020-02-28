Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce haczedilen 06 AG 1910 plakalı otobüs, eski yönetici Abdullah Karaata'nın desteği ile geri alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, bu örnek davranışın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Camiamız ve kulübümüz adına Abdullah Karaata’ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.