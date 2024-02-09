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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü'nden Galatasaray maçı için zemin açıklaması - MKE Ankaragücü Haberleri

        Ankaragücü'nden Galatasaray maçı için zemin açıklaması

        MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Eryaman Stadı'ndaki zemin bakım çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 00:42 Güncelleme: 09.02.2024 - 00:42
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        Ankaragücü'nden Galatasaray maçı için açıklama
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        MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Eryaman Stadı'nın zeminin bakım çalışmalarına Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının hemen ardından başladığını duyurdu.

        Hüseyin Aytekin, yaptığı açıklamada, Eryaman Stadı'nda 18 Şubat'taki MKE Ankaragücü-Galatasaray maçına kadar müsabaka oynanmayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasının bitimi ile birlikte Eryaman Stadı'nın zemininde yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı. 9 günlük arada yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek. TFF tarafından, bugün Eryaman Stadı'nda kupa maçı oynatıldı. 10 gün sonra, saha zemininin mevcut durumundan çok daha iyi olacağı kesindir. 5 maçlık cezamızın ardından, coşkulu ve tutkulu taraftarımızın desteği ile keyifli bir buluşma olacak."

        Eryaman Stadı'nda haftada iki maç oynandığını, kupa maçlarıyla zeminin zorlandığını vurgulayan Aytekin, ilk kez 10 günlük bir aranın olduğunu ve bu sayede 18 Şubat'ta oynayacakları Galatasaray karşılaşmasında zeminin daha iyi duruma geleceğini kaydetti.

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