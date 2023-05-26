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Ankaragücü'nden Galatasaray maçı için bilet açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 30 Mayıs Salı günü Galatasaray'la Eryaman Stadı'nda yapılacak maçın ev sahibi biletlerini sadece MKE Ankaragücü Passolig Kartı olan taraftarların alabileceğini duyurdu

Giriş: 26.05.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü'nden Galatasaray maçı için bilet açıklaması
AA

MKE Ankaragücü, 30 Mayıs Salı Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesi bilet satışıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bilet satışıyla ilgili İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar konusunda şu ifadelere yer verildi:

"İl Güvenlik Kurulu Kararı gereği, müsabakada ev sahibi biletlerini sadece MKE Ankaragücü Passolig Kart sahipleri satın alabilecektir. Son 24 saat kala dahil olmak üzere ev sahibi biletlerini, sadece MKE Ankaragücü Kart sahipleri alabilecektir. Diğer Passolig Kart sahipleri müsabaka için bilet alamayacaktır. Son 90 gün içerisinde Galatasaray ve logosuz Passolig kartını iptal ettirip MKE Ankaragücü Passolig Kartı alanlar müsabaka için bilet alamayacaktır."

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