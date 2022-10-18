Ankaragücü'nden 'adalet' paylaşımı!

Ankaragücü, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olurken, Başkent ekibi hakem Halil Umut Meler ve VAR kararlarına tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından hakem kararlarına yönelik 'adalet' başlığı altında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

Ankaragücü'nün Fenerbahçe karşısında 27. dakikada Sowe ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

Başkent ekibi, Batshuayi'nin attığı golde ise ofsayt itirazında bulunmuştu.