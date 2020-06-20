Süper Lig'in 28. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert mücadele sonrasında açıklamalar yaptı. VAR vurgusu yapan Mert, 22. dakikada VAR ile iptal edilen golün ofsayt olmadığını belirten Mert, "Emeklerimize yazık oluyor. Bizi kimin şampiyon olduğu ilgilendirmiyor. 2. golü seyrettik, bize gelen mesajlar da var hakem hocalarından. 2. golün ofsayt ile uzaktan yakından alakası yok, maalesef hakem veremedi. Niye veremedi, onu da anlamıyorum. Biz de seyrediyoruz, mesajlar geliyor. Ankaragücü burada bir hayat mücadelesi veriyor, ligde kalmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ama 22. dakikada 2-0 öne geçeceğimiz bir maçta böyle yenilmek zorunda kalıyoruz. Çok üzgünüz. Başakşehir'in attığı 2. gol öncesinde de el var, o da değerlendirilmeli. Emeklerimize yazık oluyor." dedi.
VAR olmasına rağmen hata yapılmasına şaşırdıklarını belirten başkan, "VAR varken böyle kararlar verilmesi çok enteresan. 5-6-7 hakem bunu izliyor, bir daha izlemelerini rica ediyorum. Atila orta açıyor, kimseye değmeden gol oluyor, ofsayt çalıyorlar. Art niyet aramamaya çalışıyoruz ama biz de mücadele ediyoruz. Yazık, gerçekten yazık. Emek veriyoruz burada ya! Aylardır emek veriyoruz. Bu şekilde kaybetmekten üzgünüz." ifadelerini kullandı.
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