Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü

Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi 2 sakatlık!

Türkiye Kupası yarı final maçında Başakşehir ile karşılaşacak Ankaragücü'ne Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi

Giriş: 25.05.2023 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi 2 sakatlık!
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'ne iki kötü geldi.

Başakşehir ile oynanan yarı final maçı öncesi yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı ve Pedrinho'nun sakatlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Taylan Antalyalı diz dış yan bağlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle, Pedrinho ise sağ ayak bileğinde burkulmaya dayalı oluşan sakatlık nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşması maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile Ankaragücü, 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Emekli muhasebeci, emekli doktoru başından vurdu
Emekli muhasebeci, emekli doktoru başından vurdu
En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Süper Loto'da kazandıran numaralar...
Süper Loto'da kazandıran numaralar...
Ayrıldığı kadına cadde üzerinde kurşun yağdırdı
Ayrıldığı kadına cadde üzerinde kurşun yağdırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.