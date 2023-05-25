Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'ne iki kötü geldi.

Başakşehir ile oynanan yarı final maçı öncesi yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı ve Pedrinho'nun sakatlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Taylan Antalyalı diz dış yan bağlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle, Pedrinho ise sağ ayak bileğinde burkulmaya dayalı oluşan sakatlık nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşması maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile Ankaragücü, 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.