Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında başkan Fatih Mert 110 yıllık camia olduklarını vurgulayarak önümüzdeki sezon başarılı olmak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirtti.

Açıklamada anlaşmanın bir yılı opsiyonlu iki yıllık olduğu da kaydedildi.