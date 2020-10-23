Ankaragücü'nde 2 korona vakası

İHA

Başkent ekibinde, rutin korona virüs testleri sonucunda iki sağlık personelinde pozitif vakaya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.