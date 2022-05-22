Ankaragücü kupasını aldı

Şampiyonluk kutlamasını bu arazinde yapmalarının önemine vurgu yapan Koca, "Burası Ankaragücü'nün spor mabedidir. Camiamız büyük bir hasretle Ankaragücü'nün spor mabedi olan stadın yapılmasını bekliyor. Ankaragücü'ne katkı sağlayan kim olursa olsun teşekkür edeceğiz. Şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.