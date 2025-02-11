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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ankaragücü Kemal Özdeş'le yollarını ayırdı - Futbol Haberleri

        Ankaragücü Kemal Özdeş'le yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Kemal Özdeş'in görevine son verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:24
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        Ankaragücü'nde ayrılık!
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        Trendyol 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi sona erdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kemal Özdeş'e kulübümüz adına verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        MKE Ankaragücü'nü 11 Haziran'dan 7 Temmuz 2024'e kadar çalıştıran Özdeş, 27 Aralık 2024'te yeniden takımın başına getirilmişti. Özdeş'in iki dönemi arasındaki sürede takımın teknik direktörlüğünü Cihat Arslan ve Kenan Koçak da yapmıştı.

        Özdeş yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan başkent ekibi, 23 hafta sonunda topladığı 30 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.

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