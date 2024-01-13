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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Ankaragücü-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Ankaragücü-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Ankaragücü-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ankaragücü 19 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise haftaya 26 puanla 9. sırada girdi. Ankaragücü Kasımpaşa maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:33
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        İlk 11'ler belli oldu
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

        STAT: Eryaman

        HAKEM: Ömer Faruk Turtay

        SAAT: 13.30

        YAYIN: beIN Sports 1

        Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Ali Kaan, Pedrinho, Morutan, Renaldo, Tasos, Bajic.

        Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        MKE Ankaragücü taraftarı, PFDK tarafından verilen beş maçlık cezanın üçüncüsünü bu karşılaşmada çekeceği için tribünde yer alamıyor.

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        Ligin ilk yarısını 21 puanla 13. sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son 6 karşılaşmasında galip gelemedi. Son galibiyetini ligin 13. haftasında 25 Kasım 2023'te Gaziantep FK deplasmanında 1-0'lık skorla elde eden başkent ekibi, daha sonraki 6 lig maçında 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

        Kasımpaşa ise sezonun ilk yarısını 26 puanla 9. sırada bitirdi.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Kasımpaşa, 3-2 kazanmıştı.

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