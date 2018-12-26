26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen lige iyi bir giriş yapan başkent ekibi, ilk 11 haftada 19 puan topladı ve 5. sırada yer aldı. Bu haftadan itibaren düşüşe geçen Ankara temsilcisi, ilk yarının bitimine kalan 6 maçta sadece 1 puanı hanesine yazdırabildi.
Sarı-lacivertliler, ilk 11 haftada Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor'u yenerken, Trabzonspor ile berabere kaldı ve 19 puana ulaştı.
MKE Ankaragücü, ilk yarının son 6 haftasında ise sadece deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak puan aldı.
EN İSTİKRARLI İSİM FATY
MKE Ankaragücü'nde ilk yarının en istikrarlı futbolcusu, Ricardo Faty oldu.
Senegalli futbolcu, 17 haftalık periyotta bin 408 dakika sahada kalarak başkent ekibinin en çok süre alan oyuncusu olarak dikkati çekti.
Bu futbolcuyu, bin 229 dakikayla Tiago Pinto, bin 209 dakikayla Mostapha El Kabir ve bin 196 dakikayla Erdem Özgenç takip etti.
TAKIMIN EN GOLCÜSÜ KABİR
MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında rakip fileleri 17 kez havalandırdı.
Sarı-lacivertlilerde, forvet hattında görev yapan Mostapha El Kabir, attığı 6 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.
El Kabir'i, 3 golle orta saha oyuncusu Faty takip ederken, Pinto, Erdem Özgenç, Bifouma, İlhan Parlak, Kenan Özer, Mokhtar, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci birer gol kaydetti.
Başkent temsilcisi, kalesinde ise ligin en çok gol gören takımları arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, kalesinde gördüğü 26 golle, ligin bu anlamda en kötü istatistiğe sahip 4 takımından birisi oldu.
2 KIRMIZI, 39 SARI
MKE Ankaragücü futbolcuları, ligin ilk bölümünü 2 kırmızı ve 39 sarı kartla tamamladı.
17 haftayı 39 sarı kartla bitiren Ankara temsilcisinde, Bifouma ve Kone kırmızı kart gören isimler oldu.
STAT SORUNU
19 Mayıs Stadı'nın yıkılması sonrasında maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynamaya başlayan MKE Ankaragücü, bu stattaki zemin problemi nedeniyle karşılaşmaların bir bölümünü başka kentte oynamak zorunda kaldı.
Sarı-lacivertliler, iç sahada oynaması gereken Akhisarspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarına Afyonkarahisar'da, Beşiktaş ve Göztepe mücadelelerine ise Kayseri'de çıktı. Başkent temsilcisi, iç saha avantajını kullanamadığı bu karşılaşmalarda sadece Akhisarspor'u yenerken diğer 3 maçını kaybetti.
KARTAL GİTTİ, BEKTAŞ GELDİ
MKE Ankaragücü'nü geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İsmail Kartal ile 16. haftanın ardından yollar ayrıldı.
16. haftada Demir Grup Sivasspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından İsmail Kartal'ın basın toplantısında, maddi kaynak oluşturulmadığı eleştirileri sonrasında kulüp yönetim kurulu, Kartal'ı görevinden aldı.
İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Bayram Bektaş ile anlaşan sarı-lacivertliler, Bektaş yönetiminde çıktığı Göztepe maçını 3-0 kaybetti.
MKE Ankaragücü'nde futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:
|FUTBOLCU
|Maç sayısı
|Oynadığı süre (dakika)
|Sarı kart
|Kırmızı kart
|Gol
|RICARDO WILLIAM FATY
|16
|1408
|5
|0
|3
|TIAGO MIGUEL PİNTO
|14
|1229
|3
|0
|1
|MOSTAPHA EL KABİR
|14
|1209
|5
|0
|6
|ERDEM ÖZGENÇ
|14
|1196
|1
|0
|1
|YALÇIN AYHAN
|15
|1103
|1
|0
|0
|THIEVY GUIVANE BIFOUMA
|12
|1017
|4
|1
|1
|BAKARY KONE
|13
|1005
|2
|1
|0
|İLHAN PARLAK
|14
|955
|1
|0
|1
|ALİHAN KUBALAS
|10
|848
|1
|0
|0
|BRICE FLORENTIN DJEDJE
|10
|841
|3
|0
|0
|PER JOHANNES HOPF
|8
|720
|0
|0
|0
|KENAN ÖZER
|12
|705
|2
|0
|1
|YOUNESS MOKHTAR
|12
|667
|1
|0
|1
|KUBİLAY KANATSIZKUŞ
|8
|647
|1
|0
|1
|KORCAN ÇELİKAY
|6
|540
|0
|0
|0
|THIBAULT GAETAN MATHIEU MOULİN
|6
|480
|1
|0
|0
|ANTON PUTSILA
|9
|448
|1
|0
|0
|SEDAT AĞÇAY
|9
|438
|2
|0
|0
|ALESSIO CERCI
|11
|384
|0
|0
|1
|MEHMET SAK
|4
|270
|3
|0
|0
|ALTAY BAYINDIR
|3
|270
|1
|0
|0
|ARİF MORKAYA
|3
|213
|1
|0
|0
|THOMAS MARC PATRICE HEURTAUX
|3
|69
|0
|0
|0
|OLANREWAJU MUHAMMED KEHİNDE
|8
|63
|0
|0
|0
|LUKASZ SZUKALA
|1
|2
|0
|0
|0
|BURAK EVREN
|0
|0
|0
|0
|0
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