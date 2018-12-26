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Ankaragücü iyi başladı, kötü bitirdi

MKE Ankaragücü, 6 yıl aradan sonra çıktığı Spor Toto Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünde istikrarlı bir görüntü sergileyemedi. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in ilk 11 haftasında 19 puan toplarken, ilk yarının bitimine kalan 6 haftada sadece 1 puan alabildi

26.12.2018 - 12:00 | Güncelleme: AAFutbol
Ankaragücü

Yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen lige iyi bir giriş yapan başkent ekibi, ilk 11 haftada 19 puan topladı ve 5. sırada yer aldı. Bu haftadan itibaren düşüşe geçen Ankara temsilcisi, ilk yarının bitimine kalan 6 maçta sadece 1 puanı hanesine yazdırabildi.

Sarı-lacivertliler, ilk 11 haftada Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor'u yenerken, Trabzonspor ile berabere kaldı ve 19 puana ulaştı.

MKE Ankaragücü, ilk yarının son 6 haftasında ise sadece deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak puan aldı.

EN İSTİKRARLI İSİM FATY

MKE Ankaragücü'nde ilk yarının en istikrarlı futbolcusu, Ricardo Faty oldu.

Senegalli futbolcu, 17 haftalık periyotta bin 408 dakika sahada kalarak başkent ekibinin en çok süre alan oyuncusu olarak dikkati çekti.

Bu futbolcuyu, bin 229 dakikayla Tiago Pinto, bin 209 dakikayla Mostapha El Kabir ve bin 196 dakikayla Erdem Özgenç takip etti.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ KABİR

MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

Sarı-lacivertlilerde, forvet hattında görev yapan Mostapha El Kabir, attığı 6 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

El Kabir'i, 3 golle orta saha oyuncusu Faty takip ederken, Pinto, Erdem Özgenç, Bifouma, İlhan Parlak, Kenan Özer, Mokhtar, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci birer gol kaydetti.

Başkent temsilcisi, kalesinde ise ligin en çok gol gören takımları arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, kalesinde gördüğü 26 golle, ligin bu anlamda en kötü istatistiğe sahip 4 takımından birisi oldu.

2 KIRMIZI, 39 SARI

MKE Ankaragücü futbolcuları, ligin ilk bölümünü 2 kırmızı ve 39 sarı kartla tamamladı.

17 haftayı 39 sarı kartla bitiren Ankara temsilcisinde, Bifouma ve Kone kırmızı kart gören isimler oldu.

 

STAT SORUNU

19 Mayıs Stadı'nın yıkılması sonrasında maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynamaya başlayan MKE Ankaragücü, bu stattaki zemin problemi nedeniyle karşılaşmaların bir bölümünü başka kentte oynamak zorunda kaldı.

Sarı-lacivertliler, iç sahada oynaması gereken Akhisarspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarına Afyonkarahisar'da, Beşiktaş ve Göztepe mücadelelerine ise Kayseri'de çıktı. Başkent temsilcisi, iç saha avantajını kullanamadığı bu karşılaşmalarda sadece Akhisarspor'u yenerken diğer 3 maçını kaybetti.

 

KARTAL GİTTİ, BEKTAŞ GELDİ

MKE Ankaragücü'nü geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İsmail Kartal ile 16. haftanın ardından yollar ayrıldı.

16. haftada Demir Grup Sivasspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından İsmail Kartal'ın basın toplantısında, maddi kaynak oluşturulmadığı eleştirileri sonrasında kulüp yönetim kurulu, Kartal'ı görevinden aldı.

İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Bayram Bektaş ile anlaşan sarı-lacivertliler, Bektaş yönetiminde çıktığı Göztepe maçını 3-0 kaybetti.

MKE Ankaragücü'nde futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:

FUTBOLCUMaç sayısıOynadığı süre (dakika)Sarı kartKırmızı kartGol
RICARDO WILLIAM FATY161408503
TIAGO MIGUEL PİNTO141229301
MOSTAPHA EL KABİR141209506
ERDEM ÖZGENÇ141196101
YALÇIN AYHAN151103100
THIEVY GUIVANE BIFOUMA121017411
BAKARY KONE131005210
İLHAN PARLAK14955101
ALİHAN KUBALAS10848100
BRICE FLORENTIN DJEDJE10841300
PER JOHANNES HOPF8720000
KENAN ÖZER12705201
YOUNESS MOKHTAR12667101
KUBİLAY KANATSIZKUŞ8647101
KORCAN ÇELİKAY6540000
THIBAULT GAETAN MATHIEU MOULİN6480100
ANTON PUTSILA9448100
SEDAT AĞÇAY9438200
ALESSIO CERCI11384001
MEHMET SAK4270300
ALTAY BAYINDIR3270100
ARİF MORKAYA3213100
THOMAS MARC PATRICE HEURTAUX369000
OLANREWAJU MUHAMMED KEHİNDE863000
LUKASZ SZUKALA12000
BURAK EVREN00000

 

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