Stat: Eryaman

Hakemler: Onur Özütoprak, Gökmen Baltacı, Nurettin Dinçer Demir

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül (Dk. 69 Serdarcan Eralp), Muhammed Bayır, Tshibola, Grechyshkin, Sallalich (Dk. 62 Lualua), Belyaev (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 46 Ömürcan Artan), Eleke (Dk. 77 İlker Karakaş)

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 85 Atakan Dama), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Şahverdi Çetin (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Abdullah Durak (Dk. 82 İshak Çakmak), Mehmet Murat Uçar, Zahid (Dk. 83 Hasan Hüseyin Acar), Chahechouhe (Dk. 59 Geraldo), Owusu

Goller: Dk. 14 Sinan Osmanoğlu, Dk. 63 Owusu, Dk. 74 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 42 Tshibola (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 64 Belyaev, Dk. 82 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)