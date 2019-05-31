Başkan Yiğiner, ligde yeni sezon için yapılan çalışmalar, sezon içinde yaşadıkları ve geleceği ilişkin görüşlerini AA muhabirine anlattı.

Geçmişten gelen borçların bulunduğunu hatırlatan Yiğiner, "Birkaç hafta önce ortaya bir laf attılar. Gökçekler döneminden kalan 'Michael Klukowski'nin borcu ödenmiyor. 6 puan silme cezası gelecek' şeklinde. Tamam biz 2-3 taksidini atladık ama bu çarkı da döndürmemiz lazımdı. Buradan takım üzerinde olumsuz bir hava oluşturmaya çalıştılar. Bunlarla ilgili bir problem yaşamayacağımızı söylemiştik. O sıkıntıları atlattık. Gerek Klukowski, gerekse Sestak'ın borçlarını ödedik. Klukowski'nin alacaklarının da tamamını ödedik. Bazı kesimler devamlı böyle kaos ortamı oluşturmak, bir kriz ortamı çıkartmak için mücadele ediyor. Onlar da zaten belli, gün yüzüne çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerinin kulübü yaşatmak ve kurumsal yapıyı oturtmak için mücadele ettiğini belirten Yiğiner, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle birlikte zannedersem yeni sezon bizim için daha kolay olacak. Öyle gözüküyor. Takımın omurgası duruyor. Bunlara takviye yapıp, yeni sezona girmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ALTAY İÇİN RESMİ TEKLİF YOK

Kulüp başkanı Yiğiner, kaleci Altay Bayındır konusunda kendilerine resmi bir teklif gelmediğini söyledi.

Altay Bayındır konusunda menajerlerin devrede olduğunu anlatan Yiğiner, şöyle devam etti:

"Menajerler bir pazarlık ortamı sağlamaya çalışıyor. Kulüp başkanları ve yöneticileriyle ne ben ne de arkadaşlarımız görüşme yaptı. Haddimizi bilerek, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak başarı elde edecek bir kadro oluşturup, yolumuza devam etmek durumundayız. Her türlü teklife açığız."

"TÜRKİYE'DE BİR ÖRNEĞİ YOKTUR"

Mehmet Yiğiner, geride kalan sezona ilişkin "Bana göre bu kadar kaos ortamı, bu kadar sıkıntı, geçmişten gelen borca göre çok başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Ligde 20. haftadan sonra devre arası transferlerini sahaya sürebildiklerini dile getiren Yiğiner, şunları kaydetti:

"Hiç kamp görmediler ama aşı tuttu. 12 futbolcuyla yollarımızı ayırdık ve 12 yeni oyuncuyla anlaştık. Türkiye'de bir örneği yoktur. İlk sene olmasına rağmen ligi 13. sırada tamamladık. Bana göre bu kadar kaos ortamı, bu kadar sıkıntı, geçmişten gelen borca göre çok başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Bizim hedefimiz Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkarmaktı. Bunu başardık. Bundan sonraki süreçte Ankaragücü'nü ligde üst sıralara çıkarmak. Mansur Yavaş başkanımız seçimler öncesinde 'Ankaragücü'nü Şampiyonlar Ligi'nde oynatacağız ve öyle bir kadro kuracağız.' demişti. Şu an herhalde tek değiliz. Ciddi destek alacağımızı düşünüyorum. Bu destek ve diğer sponsorların desteğiyle önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi düşünüyoruz."

TRANSFERLER

Başkan Mehmet Yiğiner, transferler konusunda teknik direktör Mustafa Kaplan ile sürekli görüştüklerini ve mali yapıya uygun futbolcuları araştırdıklarını ifade etti.

Takım olarak yeni sezonda 4-5 oyuncuyu kadrolarına katabileceklerini aktaran Yiğiner, "Mustafa Kaplan ile transferler konusunda sürekli görüşüyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışında güvendiğimiz, tanıdığımız menajerler ve arkadaşlarımız var. Onlara, 'Maliyeti ucuz, serbest futbolculardan bize gönderin. Biz eleme yapalım.' dedik. Mustafa hocanın listesini de aldık. Onun üzerinde de çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Transferde mali yapının çok önemli olduğuna vurgu yapan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner, "Mütevazı ve yarışmacı bir kadro olacak. Eksiklerimizi biliyoruz. Ligin ikinci yarısında oynadığımız futbol, otoriteler tarafından takdirle karşılandı. Hakem hataları olmasa biz çok rahat Avrupa kupalarına giderdik. Lige renk kattığımızı düşünüyorum. Ankaragücü büyüyerek devam etmeli. Kadroyu takviye edeceğiz. Mali yapıya göre de futbolcu sayısını belirleyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.