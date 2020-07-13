MEHMET DEMİRKOL
Galatasaray sahada bir temel direk eksikliği çekiyor. Dünkü 11 oyuncunun hemen tamamı başka kombinasyonlar içinde bu takımda yer alabilir. Ama 11’i aynı anda sahaya çıkınca pek olmadı. Muslera, Lemina gibi güvenilir merkez performanslara, Falcao hatta Onyekuru gibi performans vermese de varlığıyla tehdit yaratan isimlere ihtiyaç var.
Dün en çok bu durumun sıkıntısını yaşadılar. Misal, yenilen gole bakın... Muhtemelen Muslera olsa o pası Emin’e o sıkışıklıkta vermezdi. Ve muhtemelen o pası Okan’dan alan Luyindama olsa o topu o şekilde tehlikeli bölgeye atmazdı. Okan ve Emin, Galatasaray’da oynarlar. Bunda şüphe yok. Ancak şimdilik tecrübelilere dokunarak...
GÜNTEKİN ONAY
Ankaragücü için ‘ya tamam ya devam’ maçıydı. Başkent ekibi ne kadar ciddiyetle karşılaşmaya yaklaştıysa Galatasaray’ın sahada sadece adı vardı. 7 maçtır kazanamayan sarı kırmızılı ekip son derece isteksiz, coşkudan yoksun ve temposuz idi. Galatasaray kültüründe yüksek rekabet duygusu ve yarışmacı ruh vardır.
Son haftalardaki görüntü formanın ağırlığıyla örtüşmüyor. Ne kadar eksik olursa olsun Galatasaray’ın sahaya koyduğu ruh bu olmamalı. Ankaragücü akılcı bir plan ile oynadı ve sarı kırmızıların zaaflarının üzerine gitti. 17 yaşındaki genç Emin ile Orgill’i daha fazla 1’e 1 bırakmak da başkent ekibi için bir çözüm olabilirdi.
Pandemi sürecinde atletik performans antrenörü Bartoli’nin İtalya’da kalmış olması Galatasaray’ın bugünlere gelmesini sağladı. 3 ay uzun bir ara ve oyuncuları tekrar eski seviyesine getirmek uzmanlık istiyor. Pandemi sonrasındaki bu felaket tablo ve sakatlıkların ilk nedeni bu. Galatasaray böyle oynamaya devam ederse Avrupa’ya gidememe riskiyle karşı karşıya. Böyle bir durumda oyuncuların yüksek kontratlarını bu ekonomik krizde nasıl ödeyecek? O da ayrı bir sorun.
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