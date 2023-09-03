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        Ankaragücü - Fenerbahçe CANLI YAYIN

        Ankaragücü - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Konferans Ligi'nde Twente'yi eleyerek gruplara kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri başkentte 3'te 3 yapmayı hedeflerken Ankaragücü ise ilk galibiyetini almanın peşinde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.09.2023 - 20:48 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:46
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        STAT: Eryaman

        SAAT: 21.45

        YAYIN: beIN Sports

        HAKEM: Arda Kardeşler

        VAR: Alper Ulusoy

        MKE ANKARAGÜCÜ: Gikiewicz, Kitsiou, Mert, Radakovic, Mujakic, Tolga, Andre, Efkan, Morutan, Renaldo, Sowe

        FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        KARTAL YÖNETİMİNDE MAĞLUBİYETİ YOK

        İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor.

        Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan Fenerbahçe, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle 3. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi sonrası 4. hafta mücadelesine, MKE Ankaragücü karşısında çıkıyor.

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        107. RANDEVU

        Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 107. kez karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 106 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 68-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 198 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 72 golle karşılık verdi.

        ANKARA'DAKİ MAÇLAR

        İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 52 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 29-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 89, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı. Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

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