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Süper Lig´in 23´üncü haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. 8´inci dakikada Beridze, rakip yarı alanın ortalarında bulunan Ali Sowe´a pasını çıkardı. Ceza yayına doğru topu süren Sowe´un yaptığı vuruşta top üstten auta gitti. 12´nci dakikada gelişen gelişen Ankaragücü atağında Pedrinho pasını Mujakic´e aktardı. Ceza alanının çaprazından direkt kaleyi düşünen Mujakic´in uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta kaleci topu parmaklarıyla kornere çeldi. 24´üncü dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Fıratcan´ın pasıyla sağ tarafta topla buluşan Emre Kılınç, içeri doğru sokularak sağ çaprazdan penaltı noktasına doğru ortaladı. Kaleye paralel giden topa Beridze ve Sowe dokunmayı başaramadı.

26´ncı dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Beridze kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Batuhan Şen´in müdahalesiyle yerde kalan Beridze´nin pozisyonunda hakem Arka Kardeşler, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 31´inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Pedrinho, meşin yuvarlağı üstten auta yollayarak penaltıyı kaçırdı. 36´ncı dakikada Fatih Karagümrük atağında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ebrima Colley, topu soluna çekerek vuruş açısı buldu. Colley´in sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

46´ncı dakikada gelişen Ankaragücü atağında yapılan top kaybının ardından Fatih Karagümrük kontra atağa çıktı. Orta alanda topla buluşan Diagne, pasını Ozdoev´e çıkardı. Sol tarafta topla buluşan Ozdoev, pasını rakip yarı alanın sağ tarafına uzun bir pas yolladı. Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Shukurov, bekletmeden ortasını ceza alanına yaptı. Penaltı noktasında bulunan Diagne de yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1 İlk yarı Fatih Karagümrük´ün 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Ankaragücü etkili başladı. Emre´nin sol kanattan kullandığı kornerde Mujakıc topu kafayla içeri çevirdi. Ceza sahası içerisinde topa yükselen Radakovic´in vuruşunda top az farkla auta gitti. 63´üncü dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Rakip ceza sahasının sağ çaprazından ceza sahasına girmek istedi ama Mujakic´in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR incelemesinin ardından bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 65´inci dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına gelen Fabio Borini, sağ ayağının içiyle kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2 Kalan sürede başka gol olmadı ve Vavacars Fatih Karagümrük sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.

STAT: Eryaman HAKEMLER: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan - Marlon (Dk. 75 Yasin Güreler), Uros Radakovic, Nihad Mujakic, Fıratcan Üzüm, Taylan Antalyalı (Dk. 75 Andrej Dokanovic), Pedrinho (Dk. 58 Ghayas Zahid), Lamine Diack, Giorgi Beridze (Dk. 68 Moussiti Oko), Emre Kılınç, Ali Sowe FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen - Levent Mercan, İbrahim Dresevic, Rayyan Baniya, Salih Dursun (Dk. 89 Bruno Rodrigues), Magomed Ozdoev, Matteo Ricci (Dk. 84 Nicholas Lawrence), Otabek Shukurov (Dk. 71 Andrea Bertolacci), Fabio Borini (Dk. 89 Kerim Frei), Mbaye Diagne, Ebrima Colley (Dk. 71 Burak Kapacak) GOLLER: Dk. 46 Mbaye Diagne, Dk. 65 Fabio Borini (P) (Fatih Karagümrük) SARI KART: Andrea Bertolacci (Vavacars Fatih Karagümrük)

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