Ankaragücü Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak zorlu randevu saat yarın saat 19:00'da başlayacak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ankaragücü Beşiktaş maçı 24 Aralık Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Ankaragücü : Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Çankaya, Ender Aygören, Tiago Pinto, Endri, Lobjanidze, Emre



Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.