Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.
STAT: Eryaman
SAAT: 17.45
YAYIN: A Spor
HAKEM: Sarper Barış Saka
ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Saiss, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, N'Koudou, Muleka
KUPADA 15. RANDEVU
Beşiktaş ile Ankaragücü, geçmiş yıllarda Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya gelmişti.
Bu mücadelelerin 9'unda Beşiktaş galip gelirken 3'ünde Ankaragücü sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 16 gol kaydederken kalesinde ise 10 gol gördü.
BU TURA NASIL GELDİLER?
Beşiktaş, kupada Şanlıurfaspor ve Serik Belediyespor'u eleyerek son 16'ya yükselmişti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü, sırasuyla Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u eleyerek son 16 turuna adını yazdırmıştı.