Bu mücadelelerin 9'unda Beşiktaş galip gelirken 3'ünde Ankaragücü sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 16 gol kaydederken kalesinde ise 10 gol gördü.

Beşiktaş ile Ankaragücü, geçmiş yıllarda Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya gelmişti.