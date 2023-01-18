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Ankaragücü - Beşiktaş CANLI YAYIN

Ankaragücü - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'yle çeyrek finale kalma mücadelesi verecek

Giriş: 18.01.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü - Beşiktaş CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.

STAT: Eryaman
SAAT: 17.45
YAYIN: A Spor
HAKEM: Sarper Barış Saka

ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Saiss, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, N'Koudou, Muleka

KUPADA 15. RANDEVU

Beşiktaş ile Ankaragücü, geçmiş yıllarda Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya gelmişti.

Bu mücadelelerin 9'unda Beşiktaş galip gelirken 3'ünde Ankaragücü sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 16 gol kaydederken kalesinde ise 10 gol gördü.

BU TURA NASIL GELDİLER?

Beşiktaş, kupada Şanlıurfaspor ve Serik Belediyespor'u eleyerek son 16'ya yükselmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü, sırasuyla Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u eleyerek son 16 turuna adını yazdırmıştı.

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