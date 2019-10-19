Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile karşılaşıyor. Beşiktaş'ta 5, Ankaragücü'nde ise 3 eksik bulunuyor. Öte yandan Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer almıyor.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ



STAT: Eryaman

SAAT: 20:00

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: BeIN Sports 1

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, Faty, Hasan, İlhan, Orgill

YEDEKLER: Furkan, Alihan, Mehmet, Yalçın, Sadaev, Mahmut Akan, Alper, Ahmet Can, Mahmut Altınkaya, Aydın

TEKNİK DİREKTÖR: Metin Diyadin

BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Güven, Burak

YEDEKLER: Utku, Roco, Umut, Boyd, Erdoğan, Orkan, Muhayer, Ljajic, Rebocho, Kartal

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİ MORAL ARIYOR

Lige kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, 7. haftada Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-0 yenerek toparlanma sinyali verdi. Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü de mağlup ederek gelecek hafta Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi moral arayacak. Beşiktaş, bu sezon ligde rakiplerini 2 kez yenebildi. Ayrıca 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 7. hafta sonunda 8 puanla 12. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı takımla aynı performansı gösteren MKE Ankaragücü ise 15. sırada yer alıyor.

SAKATLAR BAŞ AĞRITIYOR

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu. Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou, MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

ELNENY'NİN CEZASI BİTTİ

Beşiktaş'ta 3 maçlık cezası biten Muhammed Elneny geri döndü. Siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny; Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı.

DERBİ ÖNCESİ SINIRDA OYUNCU YOK

Beşiktaş'ın 9. haftada Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi, MKE Ankaragücü müsabakasında oynayabilecek isimler arasında sarı kart ceza sınırında kimse bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekipte sadece sakatlığı nedeniyle Ankara deplasmanında görev alamayacak Victor Ruiz ceza sınırında yer alıyor.

DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

MKE Ankaragücü ile rakip sahada karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor. Beşiktaş, deplasmanlarda oynadığı son 6 resmi maçı da kaybederek olumsuz bir seriye imza attı. Ligde geride kalan sezonun son 2 dış saha maçında Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a ise 2-1 kaybeden siyah-beyazlı takım, bu başarısız grafiğini yeni sezona da taşıdı.

Bu sezonki deplasman maçlarında, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenildi. Beşiktaş, deplasmanda galip gelemediği son 6 resmi maçında 18 gol yerken, rakip fileleri 6 kez havalandırabildi.

ANKARAGÜCÜ'NDE 3 EKSİK

Başkent ekibinde sakatlıkları süren Hector Canteros, Cebrail Karayel ve Oscar Scarione forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Metin Diyadin de cezası nedeniyle sahada takımının başında olamayacak. Beşiktaş ile aynı puana (8 puan) sahip MKE Ankaragücü averajla 15. sırada bulunuyor.

101. RANDEVU

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 101. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 100 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi. Sezonun ikinci yarısında İstanbul'daki müsabakada da Beşiktaş aynı sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 22 maçın 18'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.

BAŞKENT'TE DE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 16 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip gelebildi. Ankara'da son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, toplamda başkentte 74 kez rakibinin filelerini havalandırdı. Evindeki son 3 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 35 golle rakibine karşılık verdi.

Bu arada, 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Geçen sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

ANKARAGÜCÜ, BAŞKENT'TEKİ SON 14 MAÇTAN 1'İNİ KAZANABİLDİ

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile Ankara'da oynadığı son 14 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi. Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, evinde sonraki 12 maçtan 10'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Taraflar arasında 2011-2012 sezonunda Ankara'da yapılan son lig maçı ise 0-0 sona erdi.