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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan sert hakem tepkisi!

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Adana Demirspor maçında iptal edilen gol sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Giriş: 14.01.2023 - 19:39 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan sert hakem tepkisi!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 19 haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.

Başkent temsilcisinin 20. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından faul nedeniyle geçersiz sayıldı.

A Spor'a açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: "Bütün spor kamuoyu bugünkü haksızlığa tepki gösterdi. Bu kadar bariz yapılan yanlışlardan dolayı bütün takımın kaderiyle oynanmasına sessiz kalamayız. Hiçbir kulübü suçlamıyorum. Karar verenler biz değiliz. Bize yanlış yapıldı." dedi.

Koca, "Bir daha hakemler Ankaragücü’nün hakkını yerse, bundan sonra olacakların sorumlusu ben değilim. Bir daha olursa nasıl bir tepki vereceğiz herkes görecek." ifadelerini kullandı.

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