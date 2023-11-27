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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Beşiktaş taraftarına çağrı - MKE Ankaragücü Haberleri

        Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Beşiktaş taraftarına çağrı

        MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hafta sonu oynanacak Beşiktaş müsabakası öncesinde yaptığı açıklamada, "Ankara'da oynanacak karşılaşmada Beşiktaş JK taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:05
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        A.Gücü'nden Beşiktaş taraftarına çağrı
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        MKE Ankaragücü'nün, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eryaman Stadı’nda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi Başkent ekibinin başkanı Faruk Koca, açıklamalarda bulundu.

        Deplasman yasaklarının kaldırılmasının Türk futbolunun gelişmesinde önemli rol oynadığını belirten Koca, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        “Futbolu güzelleştiren en büyük etken taraftarlardır. Gerek milli maçlarda, gerekse ülkemizin karşılaştığı tüm olumsuzluklarda tek yürek olan futbolseverler, tarihe ve dünyaya her zaman birliktelik mesajı vermiştir. Bu birliktelik; deplasman yasaklarının artık tekrarlanmamak üzere son bulması gerektiğinin en büyük göstergesidir. Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan münferit olayların, hem iç sahada hem de deplasmanda artık yaşanmayacağına inancımız tüm kulüplerimiz açısından tam. Bu inançla, 03 Aralık tarihinde Ankara’da oynanacak karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz. Taraftarların takımlarına olan coşkulu ve tutkulu bağlılığını sonuna kadar göstereceği müsabakanın, ülke futbolunda deplasman yasaklarının artık yaşanmaması açısından da bir milat olacağına inanıyorum.”

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