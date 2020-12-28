MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-1 yenerek, Süper Lig'de 5 ay sonra dış sahada galibiyetle tanıştı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Yukatel Denizlispor maçına kadar deplasmanda oynadığı 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik almıştı.

Geçen sezonun 34. haftasında 25 Temmuz'da Yukatel Denizlispor'a konuk olduğu karşılaşmayı 1-0 kazanan başkent temsilcisi, 5 ay sonra deplasmandaki galibiyet hasretini yine Denizli'de bitirdi.

MKE Ankaragücü, puanını 12'ye yükselterek düşme hattının üzerine çıktı.

MUSTAFA DALCI'YLA ÇIKIŞA GEÇTİ

MKE Ankaragücü, Fuat Çapa'nın yerine getirdiği teknik sorumlusu Mustafa Dalcı yönetiminde iyi sonuçlar aldı.

Dalcı'yla çıktığı ilk 2 maçta puan alamayan sarı-lacivertliler, sonraki 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, sadece Beşiktaş'a kaybetti.

Çapa yönetiminde 7 maçta 2 puan alan MKE Ankaragücü, Dalcı'yla çıktığı aynı sayıdaki karşılaşmada ise 10 puan topladı.