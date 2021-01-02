Mustafa Dalcı yönetiminde çıkışa geçen Ankaragücü, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. 4. dakikada Lukasik'le 1-0 öne geçen sarı-lacivertli ekip 35. dakikada penaltı kazandı, Paintsil farkı 2'ye çıkaran golü attı. Yeni Malatyaspor 76. dakikada Youssouf Ndayishimiye'nin golüyle umutlanırken Karim Hafez 83. dakikada VAR incelemesi sonrası Yeni Malatyaspor'u 10 kişi bıraktı. 88. dakikada farkı 2'ye çıkaran Torgeir Börven maçın sonucunu söyledi: 3-1. Sarı-lacivertliler son 6 maçında 5. galibiyetini alırken Mustafa Dalcı yönetiminde 13. puanını elde etti.

3. dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında Paintsil ceza alanında ortaya çevirdi, kaleci Ertaç'tan seken topu Lukasik ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

16. dakikada sağ kanada uzun gönderilen topa Lobzhanidze hareketlendi, ceza alanına girerken kaleyi düşündü ancak top savunmadan geri döndü.

21. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Bolingi ceza sahasındaki Lobzhanidze'yi gördü, onun içeriye çevirdiği top savunmaya çarparak kornere gitti.

31. dakikada Ankaragücü hızlı çıkmak istedi, Bolingi sol kanattan ceza alanına girdi ortası savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Paintsil ceza alanı dışından şansını denedi ancak top Ertaç'ta kaldı.

34. dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında Paintsil ceza alanına girdi, Olcay'ın müdahalesinde yerde kaldı. Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi. Paintsil penaltı vuruşundan takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Ev sahibi ekip devreyi 2-0 önde tamamladı.

48. dakikada Yeni Malatyaspor'un rakip yarı alanın ortasından Hafez'le kullandığı serbest vuruşta karambolde kalan top kornere çıktı.

56. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Hafez'in arka direğe yaptığı ortaya Zeki Yavru kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

72. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa'nın ceza alanına çevirdiği topa Topalli dokundu ancak top direkten geri döndü, pozisyonun devamında Ricardo tehlikeyi uzaklaştırdı.

75. dakikada Yeni Malatyaspor atağında Mustafa'nın gönderdiği topu Tetteh indirdi, Youssouf düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi. 2-1

83. dakikada Karim Hafez takımını 10 kişi bıraktı. Hakem Volkan Bayarslan sarı kart gösterdiği Hafez'e VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart göösterdi.

87. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Lobzhanidze'nin içeriye çevirdiği topa savunma müdahale edemedi, Börven altıpasın içinden vuruşunda farkı 2'ye çıkardı. 3-1