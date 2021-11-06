Ankaragücü: 3 - Ümraniyespor: 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Terzi

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Ali Kaan Güneren, Ariyibi (Dk. 67 Mehmet Murat Uçar), Zahid (Dk. 81 Chahechouhe), İshak Çakmak (Dk. 81 Abdullah Durak), Owusu (Dk. 81 Geraldo), Eren Derdiyok (Dk. 86 Nadir Çiftçi)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 70 Bammou), Onur Ayık (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Oğuz Gürbulak (Dk. 58 Emre Nefiz), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 83 Yusuf Emre Gültekin), Del Valle (Dk. 58 Napoleoni), Camara

Goller: Dk. 10 Owusu, Dk. 75 Eren Derdiyok, Dk. 90+3 Chahechouhe (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 53 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kart: Dk. 63 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Spor Toto TFF 1. Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u sahasında 3-0 yendi. MKE Ankaragücü, aldığı bu farklı galibiyetle averajla rakibinden liderliği aldı ve zirveye yerleşti.