Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Konuk ekip 15'te Sobiech ile öne geçse de 27'de penaltıdan Börven skoru dengeledi: 1-1. 8 dakika sonra Karagümrük'te bu kez Roco sahneye çıktı ve 2-1 öne geçen İstanbul temsilcisi devreyi de önde kapattı.

İkinci yarıda iki takım da karşılıklı ataklardan sonuç bulamazken 90'da sahneye Emre Güral çıktı. Tecrübeli futbolcu, attığı golle takımına 1 puanı getirirken skoru da belirledi: 2-2.