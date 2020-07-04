Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri; 64'te Papiss Cisse, 66'da Onur Bulut, 78'de penaltından Anastasios Bakasetas ve 90'da Junior Fernandes kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 82. dakikada Gelmin Rivas'dan gelirken, 44. dakikada Dever Orgill'in kullandığı penaltıda Marafona gole izin vermedi. Akdeniz ekibi bu sonucun ardından 48 puana yükselirken, son sıradaki Başkent temsilcisi 25 puanda kaldı.

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