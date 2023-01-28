Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.

Mücadeleyi Gaziantep FK 2-0 kazanırken goller 47. dakikada Papy Djilobodji ve 90+7'de Joao Figueiredo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonraki ilk maçında galibiyete ulaşan Gaziantep FK 22 puana ulaşırken, ev sahibi Ankaragücü tıpkı rakibi gibi 22 puanda kaldı.

Ligde kötü günler geçiren Gaziantep FK, bu maçla birlikte 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmış oldu.