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Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti

Giriş: 28.01.2023 - 18:15 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.

Mücadeleyi Gaziantep FK 2-0 kazanırken goller 47. dakikada Papy Djilobodji ve 90+7'de Joao Figueiredo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonraki ilk maçında galibiyete ulaşan Gaziantep FK 22 puana ulaşırken, ev sahibi Ankaragücü tıpkı rakibi gibi 22 puanda kaldı.

Ligde kötü günler geçiren Gaziantep FK, bu maçla birlikte 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmış oldu.

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