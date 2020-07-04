Olay, Ankara Ayaş yolu üzerinde yaşandı. Kazada sürücü Doğukan K. idaresindeki araç Ayaş Yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halindeydi, o esnada ilerisinde seyreden Nadire Ş.’nin kontrolünde bulunan araç yavaşlayıp ışıklarda durdu.

Edinilen bilgilere göre; fren mesafesini ayarlayamayan Doğukan K. araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, hem Turan Y.'nin idaresindeki araca hem de Feride Saliha K.’nin direksiyonunda bulunduğu araca çarptı.

Zincirleme kazada 4 sürücü hafif şekilde yaralandı. Araçlarda ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Ayaş yolu üzerinde trafik bir süre yavaşladı. Trafik polisleri kazanın bulunduğu bölgede trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Oluşan yoğun trafik kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.