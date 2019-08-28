28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edinilen bilgiye göre olay, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta meydana geldi. Sincan Fırıncılar Odası Başkan Yardımcısı Köksal Şimşek ile yanında bulunan arkadaşı Ahmet Şen, iş yerinin önüne çıktığı sırada bir araçtan kimliği belirsiz bir kişi tarafından otomatik silahla kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Şimşek ağır yaralanırken, saldırıda fırına da 23 kurşun isabet etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Köksal Şimşek’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
KANLI SALDIRI ÖNCEDEN PLANLANMIŞ
Öte yandan, saldırının önceden planlandığı ve keşif yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Plakası tespit edilemeyen aracın, bir gün önce fırının etrafında dolaştığı ve saldırıdan 20 saat önce gece 03.00 sıralarında araç sokağın girişine park edildiği öğrenildi. Şüphelilerin kendilerini soran kişilere de sivil polis olduklarını söyledikleri öğrenildi.
SALDIRI ANINI ANLATTI
Olay anında Şimşek’in yanında bulunan ve saldırıdan kılpayı kurtulan Ahmet Şen (38),olay anını anlatarak, “Akşam saat 20.30 gibi başkanın yanına geldim. Biraz yazıhanede oturduk, ekmek arabasının yanında sohbet ederken az ilerden bir araç hareket etti. Bu araç hareket halinde ateş ederek geldi. 25-30’a yakın mermi attılar ve bunlardan 5 tanesi başkana geldi. Araç az ilerde durdu bir daha ateş etmek istedi ancak diğer aracın mesafesi önünü kapattığı için ateş edemedi ve bastı gitti. Başkanı arabanın altına doğru çektim yoksa daha açıkta kalsaydı tekrar ateş edilecekti. Ona buna zarar veren bir adam değildi, kendi halinde görevini yapan bir adam onunla bununla husumetli desek tamam deriz ama öyle bir şey yok söz konusu değil. Bana bir tane bile mermi denk gelmedi, profesyonel olabilirler ama acemi de olabilirler. Ben şundan korktum bunlar giderde geri dönerlerse diye Allah’tan geri dönmediler” dedi.
Öte yandan olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, saldırı anı da iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!