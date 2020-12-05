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Ankara’da nişanlısını öldürdükten sonra kaçan şahıs İstanbul’da yakalandı

Ankara’da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı Eski nişanlısını öldürüp yaklaşık 200 kilometre sonra itiraf etti

05.12.2020 - 21:11 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara’da nişanlısını öldürdükten sonra kaçan şahıs İstanbul’da yakalandı
İHA

Ankara’da eski nişanlısı Yasemin Aydın’ı öldürüp cesedini araçla TEM Otoyolu’nun Sakarya geçişinde yol kenarına atan F.A, İstanbul’da güvenlik güçlerine teslim olup cinayeti itiraf etti. İfade doğrultusunda jandarma ekiplerinin yaptığı aramada yol kenarında bulunan talihsiz kadına ait ceset, savcı incelemesi sonrasında morga götürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, 41 yaşındaki F.A.’nın İstanbul’da güvenlik güçlerine verdiği ifade üzerine ortaya çıktı. F.A. isimli şahıs Ankara’da bu sabah saatlerinde eski nişanlısı olduğu iddia edilen 40 yaşındaki Yasemin Aydın’ı öldürdü. Kadının cesedini kullandığı otomobile koyan F.A., araçla TEM Otoyolu’nun Sakarya geçişi Erenler mevkiine geldi. Emniyet şeridine park ettiği otomobilden cesedi indiren F.A., sürükleyerek yol kenarındaki ağaçlık alana taşıdı.

Kadının cesedini otoyola yaklaşık 4 metre mesafedeki ağaçlık alana bırakan F.A., kimse fark etmeden yoluna devam etti. Katil şüphelisi eski nişanlı, aynı araçla İstanbul’a kadar gitti ve güvenlik güçlerine teslim oldu. Verdiği ifadede eski nişanlısını öldürdüğünü ve cesedini otoyol kenarına bıraktığını itiraf eden eski nişanlı gözaltına alındı. İtiraf üzerine harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, otoyolun belirtilen bölgesinde arama çalışması yaptı. Cinayet kurbanı kadın, 1 saatlik çalışma sonucunda otoyol kenarındaki ağaçlık alanın içinde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, ceset üzerinde inceleme yaptı. Aydın’ın cenazesi daha sonra cenaze aracıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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