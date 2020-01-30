İHA

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Serkan Can Polat idaresindeki 06 ADR 961 plakalı otomobil, Anadolu Bulvarı üzerinde Eskişehir istikametinde ilerlerken iddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen, akli dengesi yerinde olmayan ve yola atlayan bir kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya otomobilin üzerinde hareketsiz kalırken sürücü Serkan Can Polat ise yaralandı. İHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede henüz kimliği tespit edilemeyen yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı sürücü ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü sağlayarak kazaya ilişkin inceleme başlattı.