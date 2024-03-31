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        Haberler Gündem ANKARA SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE: Ankara Yerel Seçim sonuçları canlı anlatım ve oy oranları 2024: Ankara’da yerel seçim sonuçları açıklandı mı?

        Ankara Yerel Seçim sonuçları canlı anlatım ve anlık oy oranları 2024: Ankara'da yerel seçim sonuçları açıklandı mı?

        Türkiye yerel seçimler için sandık başına giderken Ankara yerel seçim sonuçları canlı anlatım ile ekranlara gelecek. YSK tarafından seçim yasağı kaldırıldıktan sonra Ankara seçim sonuçları canlı oy oranları ile açıklanacak. 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmenin bulunduğu 31 Mart 2024 Ankara'da yerel seçim sonuçları açıklandı mı? İşte Ankara Yerel Seçim sonuçları canlı anlatım ve anlık oy oranları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:04
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