Ankara Yenimahalle Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: Ankara Yenimahalle Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasını duyurması ile beraber Ankara Yenimahalle başta olmak üzere ülke genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Ankara Yenimahalle Cumhurbaşkanı sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ankara Yenimahalle seçim sonuçları ve canlı takip ekranı...

Ankara Yenimahalle Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Ankara Yenimahalle Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 88.39 seçime katılım oranı sağlanırken saat 18:42 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 60.3 oldu. Ankara Yenimahalle Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 160.700 oyla yüzde 57.50 - Recep Tayyip Erdoğan: 118.763 oyla yüzde 42.50 aldı. Ankara Yenimahalle 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 160.700 oyla yüzde 57.50

Recep Tayyip Erdoğan: 118.763 oyla yüzde 42.50

İLK TURDA NE KADAR OY ALMIŞLARDI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 259.545 oyla yüzde 53.93 - Recep Tayyip Erdoğan: 189.207 oyla yüzde 39.32 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 160.700 oyla yüzde 57.50Recep Tayyip Erdoğan: 118.763 oyla yüzde 42.50