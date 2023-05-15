Ankara Yenimahalle Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ankara Yenimahalle Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Ankara Yenimahalle başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ankara Yenimahalle Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ankara Yenimahalle seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Ankara Yenimahalle Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ankara Yenimahalle Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 92.23 seçime katılım oranı sağlanırken saat 06:02 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Ankara Yenimahalle Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 259.544 oyla yüzde 53.93 - Recep Tayyip Erdoğan: 189.207 oyla yüzde 39.32 - Sinan Oğan: 31.268 oyla yüzde 6.50 - Muharrem İnce: 1.204 oyla yüzde 0.25 oy aldı.



Ankara Yenimahalle 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 259.544 oyla yüzde 53.93Recep Tayyip Erdoğan: 189.207 oyla yüzde 39.32Sinan Oğan: 31.268 oyla yüzde 6.50Muharrem İnce: 1.204 oyla yüzde 0.25

Ankara Yenimahalle Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 92.22 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 06:02 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Ankara Yenimahalle milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 235.116 oyla yüzde 48.98 - Cumhur İttifakı: 190.036 oyla yüzde 39.59 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 27.363 oyla yüzde 5.7 - Ata İttifakı: 17.969 oyla yüzde 3.75 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.008 oyla yüzde 0.21 aldı. Saat 06:02 itibarıyla 2023 Ankara Yenimahalle milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 235.116 oyla yüzde 48.98Cumhur İttifakı: 190.036 oyla yüzde 39.59Emek ve Özgürlük İttifakı: 27.363 oyla yüzde 5.7Ata İttifakı: 17.969 oyla yüzde 3.75Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.008 oyla yüzde 0.21CHP: 167.331 oyla yüzde 34.86AK Parti: 131.725 oyla yüzde 27.45İYİ Parti: 67.785 oyla yüzde 14.12MHP: 41.726 oyla yüzde 8.69ZP: 17.016 oyla yüzde 3.55TİP: 15.832 oyla yüzde 3.30YEŞİL SOL: 11.531 oyla yüzde 2.40YENİDEN REFAH: 11.434 oyla yüzde 2.38BBP: 5.151 oyla yüzde 1.07MEMLEKET: 4.810 oyla yüzde 1.00AP: 953 oyla yüzde 0.20GENÇ: 722 oyla yüzde 0.15ANAP: 549 oyla yüzde 0.11TKP: 517 oyla yüzde 0.11MP: 445 oyla yüzde 0.09SOL PARTI: 396 oyla yüzde 0.08AB: 381 oyla yüzde 0.08GBP: 366 oyla yüzde 0.08MİLLİYOL: 209 oyla yüzde 0.04HAKPAR: 146 oyla yüzde 0.03HKP: 143 oyla yüzde 0.03TKH: 95 oyla yüzde 0.02YP: 69 oyla yüzde 0.01