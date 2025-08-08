Habertürk
        Ankara'ya sağanak yağış uyarısı | Son dakika haberleri

        Ankara'ya sağanak yağış uyarısı

        Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 19:53 Güncelleme: 08.08.2025 - 19:53
        Ankara'ya sağanak yağış uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçelerinde 19.00 ile 21.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

