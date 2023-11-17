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        Haberler Gündem Son dakika: Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı - Ankara hava durumu

        Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

        Ankara Valiliği, yarın akşam saatlerinden itibaren kentin çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 19:09 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:09
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        Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı
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        Ankara Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın akşam saatlerinden itibaren kentin çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği, yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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