26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada Kahramankazan’da hayata geçirmeyi planladıkları dev yatırımla ilgili gelinen son noktayı anlattı. ORSİAD üyesi 106 sanayicinin yaklaşık 9 yıl önce, OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş yerlerini büyütmek amacıyla ORSİAD Üyeleri Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi’ni kurduklarını söyleyen Başkan Çamur, “Söz konusu kooperatif 2011 yılında da Kahramankazan Belediyesi’nden ihaleyle yaklaşık 500 dönümlük arazi satın almıştır. Ancak aradan geçen süre zarfında yaşanan bürokratik engeller aşılamadığı için proje başlatılamamıştır” dedi.
5 AY SONRA TEMEL ATILACAK
ORSİAD’ın yeni yönetimi olarak göreve gelir gelmez ivedilikle ele aldıkları konuların başında bu yatırımın geldiğini bildiren Levent Çamur, “Gerek Kahramankazan Belediyesi, gerek Büyükşehir Belediyesi ve gerekse ilgili bakanlıklarımızla çok yoğun bir temas trafiği başlattık. Kazan Belediyesi’yle alakalı bürokratik engellerin ortadan kaldırılması noktasında, Büyükşehir Belediyemizin sözü, ciddi gayreti var. Bugün dünden daha umutluyuz ve önümüzdeki nisan ayında toplam 106 fabrikamızın temelini atacağımızı umuyoruz” diye konuştu.
3 BİN KİŞİYE İŞ 50 MİLYON DOLAR İHRACAT
Kahramankazan’da kurmayı planladıkları sanayi sitesinde yer alacak 106 yeni iş yerinin her birinin 2 bin metrekare olacağının altını çizen Başkan Çamur, şöyle devam etti:
“16 ayda tamamlamayı hedeflediğimiz sanayi sitesinin bütçesi hazır. Modern altyapı ve üstyapı tesisleriyle, çağımızın gereklerine uygun sosyal donatıları ve çevreci ruhuyla Türkiye’nin örnek sanayi siteleri arasında yer alacak sitemiz, ülkemizin ve bölgemizin kanayan yarası işsizliğe de neşter vuracak. Yeni sanayi sitesinde ilk etapta 3 bin kişinin istihdam edilmesi, mevcut ihracata ek yılda 50 milyon dolar ihracat kapasitesine ulaşılması planlanıyor. Hem istihdam hem de ihracat kapasitesinin her yıl arttırılması hedefleniyor.”
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