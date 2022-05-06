Ankara-Washington hattında ziyaret trafiği

Geçen hafta TBMM NATO Parlamenter heyetinin Dallas ve Washington'ı ziyaret etmesinin ardından AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala ve beraberindeki heyet üyeleri, Volkan Bozkır, Akif Çağatay Kılıç, Mehdi Eker, Berat Conkar ve İsmet Yılmaz ABD Kongre üyeleri ile görüşmek için haftaya Washington'a geliyor.

16-17 Mayıs'ta, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın ABD başkentine gelerek, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor. 18 Mayıs'ta ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la görüşmesi ve daha sonra Birleşmiş Milletler’deki toplantılara katılması planlanıyor.

Son dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan sıkıntılara rağmen, diplomasi trafiği artmış, ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu müsteşarı Victoria Nulland, ayrı dönemlerde Türkiye'ye gelmişti. Ancak hala Biden yönetiminden Bakan seviyesinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleşmiş değil.

18 Mayıs'ta, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde ağırlıklı olarak ikili ilişkilerdeki sorunlar ve bölgede yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Bilhassa son dönemde Biden yönetiminin, Türkiye'ye F-16 satışı ve mevcut olan F-16 modernizasyonu konusunda yeşil ışık yaktığına dair olumlu haberlerin gelmesinin ardından, Kongre’nin atacağı adımlar merak konusu. Bilhassa Biden yönetiminin bu konuda Kongreye tam baskı yapıp yapmayacağı net değil ancak ABD Dışişleri Bakanlığı Yasama İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Durakoğlu'nun, Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone'a 17 Mart'ta cevaben yazdığı mektubunda, Türkiye'ye yeni nesil F-16 satışının Amerikan çıkarlarına uygun olduğunu ve NATO'yu güçlendireceği görüşünün kayda geçmesinin önemli olduğunu belirten bilgiler sunmuştu. Durakoğlu’nun Frank Pallone'a yolladığı mektubun kopyası da 50 Temsilciler Meclisi üyesine aynı zamanda yollanmış ve daha sonra da bu mektubun Kongre’deki bütün üyelere yollandığı belirtilmişti.

KONGRE'DEN YENİ F-16 AÇIKLAMALARI

ABD'nin savunma alanındaki önemli yayın organlarından Defense News'a konuşan bazı Kongre üyeleri, Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin dikkate değer olduğunun altını çizerek, "NATO müttefiki Türkiye'ye destek verilmeli" mesajı verdiler.

Gregory Meeks

Türk Dostluk Grubu üyesi, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, "Rusya'ya karşı bizimle çalışan Türkiye ve diğer ülkelerle konuşmaya, birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Türkiye, doğru yönde bazı eylemlerde bulundu. Bazı şeyler bizi arada rahatsız etse de Türkiye ile çalışmamız gereken alanlar var" dedi.

Adam Smith

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith ise, "Türkiye ile ilişkilere ihtiyacımız var, bu ilişkileri yeniden kurmak için bir yol bulmalıyız" mesajını verirken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’ndeki Cumhuriyetçi Parti Lideri Mike McFaul'un çalışma ekibi "Kendi topraklarını savunan Ukrayna'ya destek konusunda Türkiye'nin NATO müttefikleri ile yan yana durmaya devam etmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Michael McFaul

Cumhuriyetçi Parti'nin önemli kurmaylarından Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Cumhuriyetçilerin lideri Jim Risch, "Türkiye'ye F-16 satışı konusunda birçok tarafla konuştum. Türkiye, F-16'lara neden ihtiyaç duyduğu konusunda muteber argümanlar sundu. Bu konuda olumlu yana kaydım ancak tamamen de olumlu değilim" açıklamasında bulundu.

Jim Risch

BÜYÜKELÇİ MERCAN'IN TEMASLARI

Türk-Amerikan ilişkilerinin iyiye gitmesi için Kongre'de büyük çaba sarf eden Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın, hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da büyük bir mesai harcadığı biliniyor. Bilhassa Türkiye konusunda olumsuz görüşleri olan Kongre üyeleri ile de görüştüğü bilinen Büyükelçi Mercan'ın, F-16 konusunda Kongre'nin gerekli desteği vereceğini düşündüğü gelen haberler arasında. Büyükelçi Mercan, son 1 ayda senatörler Todd Young, Ben Sasse, Roger Wicker, Temsilciler Meclisi üyeleri Jason Crow, Jim Banks, Don Bacon, Peter Meijer, Guy Reschenthaler görüştü. Ayrıca Kongre çalışanları ile mini toplantılar ve Büyükelçilik’te Kongre üyelerinin de katıldığı kültürel etkinliklere imza atılmaya devam ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye F-16 satış izni bildirisini Kongre'ye yolladıktan sonra Kongre'nin 14 gün içinde itiraz etmemesi satışın gerçekleşeceği anlamına geliyor. Biden yönetiminin Kongre üyelerinin itiraz etmeyeceği bir zamanı gözlediği tahmin edilirken F-16 satışının ne zaman gerçekleşeceği konusunda tam tarih verilemiyor.

İKİLİ İLİŞKİLERDEKİ MEVCUT DURUM

ABD Kongresi’nde hem Türk karşıtı grupların baskısı hem de Türkiye ile ilgili insan hakları tartışmaları nedeniyle olumsuz görüşte olan üyelerin olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile istenilen ilişkinin kurulamadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Obama'yla da Trump'la da münasebetlerimiz gayet iyiydi ve görüşme noktasında aramızda herhangi bir sıkıntı yoktu. Peki, Sayın Biden ile aynı durumu yakalayabildiniz mi? Hayır, yakalayamadık. Temennimiz bu değildi. Aslında münasebetlerimizin olumlu istikamette çok farklı olduğu bir insan olmasına rağmen beklediğinizi alabildiniz mi? Hayır. Zaman zaman tabii bazı görüşmelerimiz olmuyor değil, oluyor ama bunun daha ileri olması gerekirdi" demişti.

29-30 Haziran'da İspanya'nın Madrid şehrinde gerçeklesek 2022 NATO liderler zirvesinde Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşme yapıp yapmayacağı şimdilik belli değil.